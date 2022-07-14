На військових навчаннях у Румунії упав американський безпілотник: відео

Під час тренувального польоту неподалік авіабази Кампіа Турзі в Румунії розбився американський військовий безпілотник MQ-9 Reaper.

У четвер, 14 липня, близько 14:00 військовий розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper Військово-повітряних сил США упав під час тренувального польоту неподалік авіабази Кампіа Турзі в Румунії, де перебувають американські військові.

Про це повідомляє румунське видання Digi24, опублікувавши відео аварії.

Міністр оборони Румунії Василе Динку підтвердив цей інцидент. За його словами, безпілотником керував американський оператор.

Внаслідок аварії дрона ніхто не постраждав.

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“Жертв і руйнувань немає, він упав у поле, у безлюдній місцевості. Американці роблять перший аналіз [уламків] просто зараз. Зараз ці дрони використовуються з метою навчання”, - заявив міністр.

Нагадаємо, 2 березня, літак МіГ-21 LanceR Військово-повітряних сил Румунії зник з радарів після зльоту, виконуючи місію патрулювання над причорноморським районом Добруджа.

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