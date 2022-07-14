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Баскетболіст збірної України повернувся до чемпіонату Іспанії

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Баскетболіст збірної України повернувся до чемпіонату Іспанії

Фото: ФБУ

Український баскетболіст Володимир Герун продовжить кар'єру у чемпіонаті Іспанії. Гравець підписав річний контракт.

Важкий форвард збірної України з баскетболу Володимир Герун перейшов в іспанський "Бетіс".

Як повідомили на офіційному сайті клубу, угода розрахована на один сезон.

Зазначимо, що більшу частину своєї європейської кар’єри Герун відіграв у Іспанії. Раніше він грав за другу команду "Барселони", а також "Унікаху", "Бреоган" та "Клавіхо".

Минулого сезону Герун виступав у Туреччині за "Бююкчекмедже". Гравець в середньому набирав 11,9 очка і робив 7,9 підбору в середньому за 25 хвилин в матчі.

У минулому розіграші чемпіонату Іспанії "Бетіс" посів 12-е місце і не вийшов до плейоф. 

Нагадаємо, що легендарний український баскетболіст Сергій Ліщук виставив на благодійний аукціон ігрову майку, в якій провів свій останній матч за головну команду країни.

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