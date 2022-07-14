Через санкції влада Білорусі дозволила контрабанду: у розвідці розповіли деталі

Через погіршення фінансової ситуації та санкції білоруська влада надала негласну вказівку прикордонникам РБ не перешкоджати контрабанді на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

Перш за все, йдеться про контрабанду сигарет місцевих виробників.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України 14 липня.

"Командуванню Державного прикордонного комітету білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою. Таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через запроваджені проти режиму Лукашенка санкції з боку країн Заходу", – пояснили у розвідці.

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Там додали, що влада Білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. Йдеться, перш за все, про тютюнові вироби місцевих виробників.

У ГУР також пояснили, що таким чином білоруському режимові вдасться частково забезпечити ринок країни (а в подальшому і Росії) санкційними групами товарів, що раніше надходили з країн ЄС. Йдеться про запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо.

"Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС. Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях", – зауважили в розвідці.

Нагадаємо, 14 липня Білорусь знову переміщує військову техніку із зенітно-ракетним комплексом "С-300".

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