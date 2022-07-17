Путін наказав військам захопити Харків та область - ISW

Путін ніяк не може вгамувати свої апетити щодо України.

Він запланував захопити Харківську область.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Зазначається, що російський диктатор дав наказ своїм військам повністю захопити Харківську область.

"ВС Росії мають взяти під контроль всю Харківську область, незважаючи на надзвичайно низьку ймовірність успіху Росії в таких зусиллях, такий наказ віддав Путін", — повідомляє ISW у своєму щоденному звіті.

Нагадаємо, що очільник Кремля готовий перекрити газовий вентиль, а на європейському газовому ринку буде певний дефіцит, тож в країнах ЄС вже розпочали підготовку до зимівлі без блакитного палива з Росії.

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