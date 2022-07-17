Дзвінок за океан: про що Зеленський говорив з Трюдо

Зеленський і Трюдо вчергове говорили про війну Росії проти України та обговорювали шляхи, як її завершити.

У неділю, 17 липня, президент України Володимир Зеленський телефоном переговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

"Поговорив з Джастіном Трюдо. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку", - зазначив Зеленський у Twitter.

Президент України "повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати".

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал навколо російської турбіни до газогону "Північий потік-1", яку, в обхід санкцій, Німеччина вимагала повернути.

“Ми продовжимо запроваджувати все сильніші санкції, однак слід пам’ятати, що вони направлені не проти наших союзників, а проти Путіна та його посіпак. Саме тому ми ухвалили це складне рішення, аби допомогти нашим союзникам”, - пояснив Трюдо.

"Зрада" заради Росії: як Канада встрягла в скандал через тиск Німеччини - Павло Ґрод у ТСН

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