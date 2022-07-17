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YUNA-2022: найкращим виконавцем визнано Артема Пивоварова

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YUNA-2022: найкращим виконавцем визнано Артема Пивоварова

Артем Пивоваров

Український співак Артем Пивоваров отримав статуетку головної музичної премії України.

В онлайн-форматі розпочалася церемонія вручення YUNA-2022, ведучими якої стали шоумен Володимир Остапчук та Павло Шилько, співзасновник і генпродюсер премії.

Так, заповітну статуетку отримав популярний український виконавець Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarovmusic
Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Також у номінації були представлені таки виконавці такі, як Володимир Дантес, Макс Барських, MONATIK та Wellboy.

Зазначимо, це перша статуетка YUNA, яку отримав Артем Пивоваров.

До речі, цьогоріч статуетки не дістануться переможцям. Всі вони будуть продані на благодійному аукціоні. Як зазначили організатори, всі отримані кошти будуть витрачені на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском, які зараз вкрай необхідні на фронті, адже допоможуть військовим хірургам рятувати життя українських захисників.

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