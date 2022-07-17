Оля Цибульська опинилася під крапельницею

Знаменитість опублікувала в Instagram-stories відео, де вона лежала вдома в ліжку під крапельницею.

Виконавиця розповіла, що справи в неї йдуть стабільно. Хоча Оля зазначила, що почувається вже набагато краще. Цибульська сподівається, що незабаром одужає.

"Давно мене не було в сторіз, не знала, що вам показати й розказати. Справи поки що стабільні. Але я почуваюся набагато краще! Сподіваюся скоро повернуся до нормальних сторіз", - поділилася Оля.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

До слова, наразі невідомо, що саме сталося зі співачкою.

Зазначимо, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал також змусила своїх фанів неабияк хвилюватися. Акторка опублікувала фото, на якому вона зображена під крапельницею в одній із клінік Києва. Знаменитість тоді нічого не пояснювала, а лише подякувала персоналу клініки, що поставили її на ноги. Згодом Анна пояснила, чому опинилася під крапельницею.

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