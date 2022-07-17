 "Це блеф": Фукуяма про слова Путіна, що вони "ще не починали воювати"

Навіть для такої великої країни, як Росія, це аж ніяк не маленька військова операція.

Слова президента РФ Володимира Путіна про те, що РФ "всерйоз поки що нічого не починали", професор Френсіс Фукуяма назвав блефом.

Про це він заявив в інтерв'ю DW.

"З огляду на те, що російська армія досягла лише дуже незначного просування за два місяці від того часу, як вони почали концентрувати військові дії на Донбасі, і я вважаю, що в них не так багато резервів, так що, на мій погляд, Путін блефує, коли каже, що вони ще навіть не починали", — сказав Фукуяма.

За словами професора Стендфордського університету, західні військові аналітики відзначають гостру нестачу особового складу в російській армії. ЗС РФ втратили, ймовірно, до третини всього особового складу, зібраного для вторгнення до України. Втрати ворожих військ становлять близько 80 000 солдатів, у тому числі 20 тисяч убитих. Це без урахування полонених.

Навіть для такої великої країни, як Росія, вторгнення в Україну — це не маленька військова операція. А з воєнної точки зору Фукуяма заявив, що це практична катастрофа.

Нагадаємо, під час зустрічі із лідерами фракцій Держдуми Путін повторив наративи своєї пропаганди про те, що Росія нібито воює не з Україною, а з колективним Заходом. Він пригрозив громадянам України, що "війна буде до останнього українця".

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі битви. Що тут скажеш, хай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, до цього все йде. Але всі повинні знати, що ми ще всерйоз нічого не починали. Водночас ми не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляються, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися", - сказав він.

Нагадаємо, Росія запроваджує економіку СРСР із примусовою ненормованою працею на користь "держави і вождя".

Україна закликає створити ще один трибунал для Путіна та його поплічників

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