На тимчасово окупованій Луганщині окупанти проводять мобілізацію

В тимчасово окупованій Луганській області тривають заходи примусової мобілізації особового складу.
Мобілізовані, яких окупанти намагаються залучити до війни в Україні, мають слабку підготовку та незадовільне комплектування засобами захисту.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“На цей час поточний некомплект підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації становить близько 8-ми тисяч осіб”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Міноборони Росії оголосили "паузу" у війні проти України.
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