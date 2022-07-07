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На тимчасово окупованій Луганщині окупанти проводять мобілізацію

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На тимчасово окупованій Луганщині окупанти проводять мобілізацію

Фото: Антон Ваганов/Reuters

В тимчасово окупованій Луганській області тривають заходи примусової мобілізації особового складу.

Мобілізовані, яких окупанти намагаються залучити до війни в Україні, мають слабку підготовку та незадовільне комплектування засобами захисту.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“На цей час поточний некомплект підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації становить близько 8-ми тисяч осіб”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Міноборони Росії оголосили "паузу" у війні проти України.

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