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У лісах Рівненської області заборонили полювати

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У лісах Рівненської області заборонили полювати

Фото: pixabay.com

У Рівненській області в лісах заборонили полювати.

Це рішення буде діяти до завершення в Україні воєнного стану

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. 

Він наголосив, що рішення про заборону на полювання у лісах ухвалила Рада оборони Рівненщини. Воно діятиме до завершення в Україні воєнного стану. 

"Причина заборони, я думаю, зрозуміла. Сьогодні час захищати країну, а не отримувати "задоволення" в лісі. Хто хоче постріляти, запрошую до лав ЗСУ", - наголосив Коваль. 

Нагадаємо, у Рівненській області заборонили їздити на авто без глушника та використовувати феєрверки

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