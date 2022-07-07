У лісах Рівненської області заборонили полювати

У Рівненській області в лісах заборонили полювати.
Це рішення буде діяти до завершення в Україні воєнного стану.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Він наголосив, що рішення про заборону на полювання у лісах ухвалила Рада оборони Рівненщини. Воно діятиме до завершення в Україні воєнного стану.
"Причина заборони, я думаю, зрозуміла. Сьогодні час захищати країну, а не отримувати "задоволення" в лісі. Хто хоче постріляти, запрошую до лав ЗСУ", - наголосив Коваль.
Нагадаємо, у Рівненській області заборонили їздити на авто без глушника та використовувати феєрверки.
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