Росіяни 12 ракетами обстріляли Очаків та Миколаїв - ОК "Південь"

Російські окупанти на світанку 7 липня 12 ракетами обстріляли Очаків та Миколаїв.

Крилаті ракети загарбники випустили з тимчасово окупованої Херсонської області.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Відомо, що в Очакові удари завдано по береговій лінії та по житловому приватному сектору. Втрат немає.

"У Миколаєві ракети влучили в виробничі потужності й склад готової продукції одного з підприємств харчової промисловості", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Росії є ще понад 2 тисячі старих, некерованих ракет на кілька місяців бомбардувань України.

Загалом у Росії на початку повномасштабної війни було майже 7000 ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5500 км). З них майже половина – невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплекси "Точка-У".

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