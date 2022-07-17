YUNA-2022: імена лауреатів цьогорічної премії

Артисти отримали премії у 17 номінаціях.
В онлайн-форматі відбулася найочікуваніша подія року у світі музики –11-та церемонія вручення премії YUNA-2022, яка цьогоріч має благодійну місію.
Ведучими стали шоумен Володимир Остапчук та Павло Шилько, співзасновник і генпродюсер премії.
Так, стали відомі імена переможців у 17 номінаціях, зокрема названо найкращого виконавця та найкращу співачку року.
Список переможців премії YUNA-2022:
Найкраща пісня іншою мовою: Falling - TVORCHI
Найкращий електронний хіт: SHUM - Go_A
Найкраща виконавиця: Настя Каменських
Найкращий естрадний хіт: "Не стримуй погляд" – Ірина Білик
Найкращий попгурт: два переможці – KALUSH і KAZKA
Найкращий рокгурт: The HARDKISS
Найкращий дует/колаборація: Бумбокс та Саша Чемеров – "Любила"
Відкриття року: Wellboy
Найкращий відеокліп: MONATIK - Зажигать / JOMO
Найкращий виконавець: Артем Пивоваров
Найкращий хіп-хоп-хіт: "Зорі" - KALUSH
Найкращий альбом: The HARDKISS - "Жива і не залізна"
Найкраща пісня до фільму: "На щастя" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов (фільм "Скажене весілля 3")
Найкращий менеджмент артиста: MONATIK corporation
Найкраще концертне шоу: два переможці: TVORCHI – ROAD та MONATIK - Made With Love and Rythm
Спецномінація YUNA музична харизматична пара: Юлія Саніна і Валерій Бебко
Інший формат: DAKOOKA
Найкраща пісня: "Гуси" - Wellboy
До речі, цьогоріч статуетки не дістануться переможцям. Всі вони будуть продані на благодійному аукціоні. Як зазначили організатори, всі отримані кошти будуть витрачені на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском, які зараз вкрай необхідні на фронті, адже допоможуть військовим хірургам рятувати життя українських захисників.
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