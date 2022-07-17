YUNA-2022: імена лауреатів цьогорічної премії

В онлайн-форматі відбулася найочікуваніша подія року у світі музики –11-та церемонія вручення премії YUNA-2022, яка цьогоріч має благодійну місію.

Ведучими стали шоумен Володимир Остапчук та Павло Шилько, співзасновник і генпродюсер премії.

Так, стали відомі імена переможців у 17 номінаціях, зокрема названо найкращого виконавця та найкращу співачку року.

Список переможців премії YUNA-2022:

Найкраща пісня іншою мовою: Falling - TVORCHI

Найкращий електронний хіт: SHUM - Go_A

Найкраща виконавиця: Настя Каменських

Найкращий естрадний хіт: "Не стримуй погляд" – Ірина Білик

Найкращий попгурт: два переможці – KALUSH і KAZKA

Найкращий рокгурт: The HARDKISS

Найкращий дует/колаборація: Бумбокс та Саша Чемеров – "Любила"

Відкриття року: Wellboy

Найкращий відеокліп: MONATIK - Зажигать / JOMO

Найкращий виконавець: Артем Пивоваров

Найкращий хіп-хоп-хіт: "Зорі" - KALUSH

Найкращий альбом: The HARDKISS - "Жива і не залізна"

Найкраща пісня до фільму: "На щастя" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов (фільм "Скажене весілля 3")

Найкращий менеджмент артиста: MONATIK corporation

Найкраще концертне шоу: два переможці: TVORCHI – ROAD та MONATIK - Made With Love and Rythm

Спецномінація YUNA музична харизматична пара: Юлія Саніна і Валерій Бебко

Інший формат: DAKOOKA

Найкраща пісня: "Гуси" - Wellboy

До речі, цьогоріч статуетки не дістануться переможцям. Всі вони будуть продані на благодійному аукціоні. Як зазначили організатори, всі отримані кошти будуть витрачені на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском, які зараз вкрай необхідні на фронті, адже допоможуть військовим хірургам рятувати життя українських захисників.

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