Байден поїхав у близькосхідне турне – шукатиме радянську зброю для України

Президент США Джо Байден поїхав у турне на Близький Схід. Там шукатиме підтримку щодо санкційного тиску на Росію, а також радянську зброю для України.

Президент США Джо Байден розпочав своє перше близькосхідне турне. 14 липня він у Єрусалимі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Байден обговорюватиме одразу кілька питань – й безпеку в регіоні, й збільшення експорту нафти, аби зменшити ціни на ринку, й ядерну програму Ірану, й за даними кількох місцевих та американських ЗМІ, спробує знайти зброю радянського зразка для української армії.

Уже є перші результати перемовин з ізраїльським прем’єр-міністром. Сторони підписали Єрусалимську декларацію. Здебільшого положення у ній стосуються того, як зупинити ядерну програму Ірану.

Уже 15 липня Байден відвідає Палестинську автономію, далі вирушить до Саудівської Аравії.

Байден поїхав шукати радянську зброю для України та домовлятися про нові санкції проти Росії

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден під час поїздки на Близький Схід намагатиметься розширити коло країн, які підтримають Америку в протистоянні з Росією і допоможуть перемогти в конкуренції з КНР.

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