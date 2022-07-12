Байден заборонить продаж штурмової зброї в США

Президент США Джо Байден планує заборонити в країні продаж штурмової зброї, яку здебільшого використовували нападники у громадських місцях та школах Америки.
Про це пише Укрінформ.
«Штурмова зброя повинна бути заборонена», - наголосив американський лідер під час виступу перед законодавцями, представниками адміністрації, родичами загиблих в останніх нападах у США.
Він підкреслив, що американці живуть у країні, переповненій небезпечним озброєнням, яке має застосовуватися в районах бойових дій.
«Я сповнений рішучості знову заборонити цю зброю. Я не зупинятимуся, поки ми цього не зробимо», - резюмував президент США.
Нагадаємо, у понеділок, 4 липня, у передмісті Чикаго під час параду до Дня незалежності США сталася стрілянина. Загинуло 6 людей, ще 20 осіб отримали поранення. Нападник встиг втекти, його розшукує поліція.
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