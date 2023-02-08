СБУ провела щодо Баканова службову перевірку

Результати цієї перевірки є інформацією з обмеженим доступом.

СБУ провела службову перевірку щодо ексочільника відомства Івана Баканова, проте її результати засекречено.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар від пресслужби СБУ.

У спецслужбі поінформували, що провели перевірку щодо колишнього очільника СБУ Івана Баканова, однак результати цієї перевірки є інформацією з обмеженим доступом.

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"Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм і обмежень", – сказали у пресслужбі відомства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 липня 2022 року усунув Баканова від посади голови СБУ. Що стало причиною цього – не відомо. Верховна Рада 19 липня проголосувала за звільнення Баканова з посади.

Зеленський своїм указом 18 липня призначив першого заступника голови СБУ Василя Малюка т. в. о. очільника спецслужби.

Верховна Рада 7 лютого 2023 року проголосував за призначення Малюка на посаду голови СБУ. Коментуючи цей факт, Зеленський сказав, що Малюк пройшов випробування війною та довів свою ефективність.

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