СБУ провела в отношении Баканова служебную проверку

Результаты этой проверки представляют собой информацию с ограниченным доступом.

СБУ провела служебную проверку по экс-главе ведомства Ивану Баканову, однако ее результаты засекречены.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий от пресс-службы СБУ.

В спецслужбе проинформировали, что провели проверку бывшего главы СБУ Ивана Баканова, однако результаты этой проверки являются информацией с ограниченным доступом.

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"Служба безопасности информирует общественность о своей деятельности с учетом всех имеющихся норм и ограничений", – сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2022 года отстранил Баканова от должности главы СБУ. Что стало причиной этого – неизвестно. Верховная Рада 19 июля проголосовала за увольнение Баканова с должности.

Зеленский своим указом 18 июля назначил первого заместителя главы СБУ Василия Малюка в.и.о. руководителя спецслужбы.

Верховная Рада 7 февраля 2023 года проголосовала за назначение Малюка на должность главы СБУ. Комментируя этот факт, Зеленский сказал, что Малюк прошел испытание войной и доказал свою эффективность.

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