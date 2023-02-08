Наказала спалити українські підручники: керівниці "Міносвіти ДНР" оголосили підозру

Росіянка наказала спалити в Донецьку підручники з історії і повністю "переписати" навчальну програму.

СБУ повідомила про підозру російській громадянці, яка очолила "Міносвіти ДНР" і наказала спалити у Донецьку українські підручники з історії.

Про це повідомляє СБУ.

Зловмисницею виявилася російська громадянка, яка мешкала в Удмуртії, а в липні 2022 року року отримала "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині Донеччини.

На цій "посаді" вона намагається примусово наблизити освітню сферу регіону до кремлівських "стандартів". Для цього вона організувала знищення в місцевих школах українських підручників і доручила повністю "переписати" навчальну програму з історії України.

Також "псевдоміністр" змушувала вчителів їздити на "курси переформатування" до Росії та відправляє дітей до "таборів" країни-агресорки.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі вона перебуває на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Втім, співробітники СБУ зазначать, що знають про місця її перебування та намагаються притягнути зловмисницю до відповідальності.

Нагадаємо, депутату Херсонської облради від забороненої в Україні партії "Блок Володимира Сальдо" повідомили про підозру у співпраці із ФСБ РФ.

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