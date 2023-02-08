Зеленський збирається створити "коаліцію далекобійних ракет"

Президент Зеленський впевнений, що "коаліція ракет великої дальності", яку він прагне створити після "танкової коаліції", допоможе вигнати окупантів з усіх українських територій.

Про це глава держави сказав під час свого виступу в Вестмінсер-холі Британії, який транслювали "Суспільне. Новини".

Глава держави наголосив, що далекобійна зброя допоможе вразити позиції ворога у глибині окупованих територій. За його словами, ракети великої дальності ззмусять російського агресора повністю піти з української території.

"Українські солдати тренуються у Британії, зокрема керуванню вашими основними бойовими танками Challenger. І це — "танкова коаліція", яка вже діє. "Коаліція ракет великої дальності" є останньою з усіх. Вона дозволить нам змусити зло повністю піти з нашої країни", - наголосив Зеленський.

Президент України наголосив, що наразі зло все ще залишається навколо, і битва триває.

"Ми разом довели, що світ справді допомагає тим, хто відважно захищає свободу. І цим прокладає шлях до нової історії. Історії світу, який вміє швидко прийти на допомогу. Який знає, як бути ефективним у захисті. Це буде нова реальність вільного світу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого президент України Володимир Зеленський полетів до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Згодом ЗМІ повідомили, що Сунак може запропонувати передати Києву озброєння дальньої дії під час час запланованого візиту президента Зеленського.

Попри те, що цього офіційно так і не сталося, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна підтримуватиме Україну до цьогорічної перемоги у війні проти РФ.

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