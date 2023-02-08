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Зеленський збирається створити "коаліцію далекобійних ракет"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Зеленський збирається створити "коаліцію далекобійних ракет"

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прагне створити "коаліцію ракет великої дальності".

Президент Зеленський впевнений, що "коаліція ракет великої дальності", яку він прагне створити після "танкової коаліції", допоможе вигнати окупантів з усіх українських територій.

Про це глава держави сказав під час свого виступу в Вестмінсер-холі Британії, який транслювали "Суспільне. Новини".

Глава держави наголосив, що далекобійна зброя допоможе вразити позиції ворога у глибині окупованих територій. За його словами, ракети великої дальності ззмусять російського агресора повністю піти з української території.

"Українські солдати тренуються у Британії, зокрема керуванню вашими основними бойовими танками Challenger. І це — "танкова коаліція", яка вже діє. "Коаліція ракет великої дальності" є останньою з усіх. Вона дозволить нам змусити зло повністю піти з нашої країни", - наголосив Зеленський.

Президент України наголосив, що наразі зло все ще залишається навколо, і битва триває.

"Ми разом довели, що світ справді допомагає тим, хто відважно захищає свободу. І цим прокладає шлях до нової історії. Історії світу, який вміє швидко прийти на допомогу. Який знає, як бути ефективним у захисті. Це буде нова реальність вільного світу", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого президент України Володимир Зеленський полетів до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Згодом ЗМІ повідомили, що Сунак може запропонувати передати Києву озброєння дальньої дії під час час запланованого візиту президента Зеленського.

Попри те, що цього офіційно так і не сталося, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна підтримуватиме Україну до цьогорічної перемоги у війні проти РФ.

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Дата публікації
Перегляди
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