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Велика Британія може передати Україні далекобійне озброєння – Sky News

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Велика Британія може передати Україні далекобійне озброєння – Sky News

Фото: Associated Press

Володимир Зеленський 8 лютого з офіційним візитом відвідає Британію.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак може запропонувати передати Києву озброєння дальньої дії під час час запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до країни 8 лютого.   

Про це повідомляє Sky News.

"Сунак також запропонує надати Україні засоби далекого радіусу дії, щоб "завадити Росії постійно завдавати ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.

Візит Зеленського до Великої Британії 8 лютого

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого поїде до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Володимир Зеленський також зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Британії.

Це перший візит Зеленського до Британії від початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час поїздки президент і Сунак обговорять підтримку України, зокрема "негайне посилення" військової допомоги від Британії для України.

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Дата публікації
Перегляди
428
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