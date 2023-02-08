Велика Британія може передати Україні далекобійне озброєння – Sky News

Прем'єр-міністр Ріші Сунак може запропонувати передати Києву озброєння дальньої дії під час час запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до країни 8 лютого.

Про це повідомляє Sky News.

"Сунак також запропонує надати Україні засоби далекого радіусу дії, щоб "завадити Росії постійно завдавати ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.

Візит Зеленського до Великої Британії 8 лютого

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого поїде до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Володимир Зеленський також зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у Британії.

Це перший візит Зеленського до Британії від початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час поїздки президент і Сунак обговорять підтримку України, зокрема "негайне посилення" військової допомоги від Британії для України.

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