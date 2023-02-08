13-річна донька Віри Брежнєвої підкреслила бюст пікантним топом

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої Сара впевнено наступає на п'яти своїй знаменитій мамі.

Дівчина щодня набуває нових підписників у Instagram і це не дивно – адже 13-річна Сара полюбляє ділитися своїми гарними фото. От і цього разу Сара Кіперман запостила романтичні світлини, на яких постає у жіночному образі.

На чорно-білих фото Кіперман зображена у білих джинсах з високою талією та в чорному топі на бретелях, який підкреслив бюст доньки Брежнєвої. "Мій власний конкурс: AB" – загадково підписала знімки Сара.

Донька Віри Брежнєвої Сара / Фото: instagram.com/sswlvix

Донька Віри Брежнєвої Сара / Фото: instagram.com/sswlvix

Своєю чергою, фоловери сторінки Кіперман наробили їй компліментів: "От і виросла прекрасна принцеса", "яка гарна дівчинка", "яка ж ти красуня ростеш", "просто вся в маму".

Зазначимо, що Сара молодша донька співачки Віри Брежнєвої від ексочоловіка, бізнесмена Михайла Кіпермана. Також у Брежнєвої є старша донька, 21-річна Соня, батьком якої є Віталій Войченко, з яким артистка пробула у цивільному шлюбі два роки.

Віра Брежнєва з донькою Сарою / Фото: instagram.com/ververa

Донька Віри Брежнєвої Сара з батьком / Фото: instagram.com/sswlvix

Нагадаємо, що декілька місяців тому молодша донька Віри Брежнвої Сара показала свого бойфренда. Дівчина поділилася, як коханий привітав її з 13-річчям.

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