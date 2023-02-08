Помер пропагандист Мангушев, якому напередодні прострелили голову

У середу, 8 лютого, стало відомо про смерть російського пропагандиста і неонациста з формування "Світла Русь" Ігоря Мангушева, якому напередодні прострелили голову. За словами медиків, у Мангушева стріляли з близької відстані.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ РФ.

Кілька днів тому Мангушев отримав кулю в голову у тиловій Кадіївці Луганської області.

"Ігор Мангушев із позивним "Берег" помер від наслідків вогнепального поранення в голову, отриманого кількома днями раніше. Смерть настала близько шостої ранку", - пишуть російські пропагандисти.

Чим "прославився" пропагандист Мангушев

Ігор Мангушев влітку 2022 року виступив зі стендапом, тримаючи в руках людський череп. Він запевняв, що ця частина тіла належить загиблому українському захиснику Маріуполя з "Азовсталі". У цьому ж виступі Мангушев закликав до знищення України та всіх, хто вважає себе українцем.

Мангушев брав участь у війні проти України і є капітаном 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії, командиром взводу антиБПЛА.

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