Умер пропагандист Мангушев, которому накануне прострелили голову

В среду, 8 февраля, стало известно о смерти российского пропагандиста и неонациста с формирования "Светлая Русь" Игоря Мангушева, которому накануне прострелили голову. По словам медиков, в Мангушева стреляли с близкого расстояния.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ.

Несколько дней назад Мангушев получил пулю в голову в тыловой Кадиевке в Луганской области.

"Игорь Мангушев с позывным "Берег" умер от последствий огнестрельного ранения в голову, полученного несколькими днями раньше. Смерть наступила около шести утра", — пишут российские пропагандисты.

Чем "прославился" пропагандист Мангушев

Игорь Мангушев летом 2022 года выступил со стендапом, держа в руках человеческий череп. Он уверял, что эта часть тела принадлежит погибшему украинскому защитнику Мариуполя из "Азовстали". В этом же выступлении Мангушев призвал к уничтожению Украины и всех, кто считает себя украинцем.

Мангушев участвовал в войне против Украины и является капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии, командиром взвода антиБПЛА.

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