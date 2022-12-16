13-річна донька Віри Брежнєвої показала свого бойфренда

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої від ексчоловіка, бізнесмена Михайла Кіпермана Сара Кіперман 14 грудня відсвяткувала день народження.

Дівчині виповнилося 13 років. На своїй сторінці в Instagram Сара поділилася декількома світлинами зі святкування. Так, дівчина зібрала друзів та родичів в одному з закладів Риги, Латвія, де наразі перебуває. Скориставшись послугами місцевого event-агентства, Сара гарно задекорувала приміщення, окрім того доньці Брежнєвої презентували гарний торт з зображенням вуст. Сама ж винуватиця урочистості потішила присутніх діджейсетом, оскільки Сара займається діджеїнгом.

Донька Віри Брежнєвої Сара / Фото: instagram.com/sswlvix

Іменинниця провела своє свято у гарній мінісукні та на підборах. Втім, фоловери найбільше звернули увагу на хлопця, якого Сара також відмітила у своїх сторіс. На світлині, якою дівчина поділилася в Instagram, зображений таємничий парубок, який презентував Сарі розкішний букет троянд. Фото Сара підписала: "Один рік з моєю спорідненою душею".

Донька Віри Брежнєвої Сара / Фото: instagram.com/sswlvix

Юзери одразу припустили, що цей хлопець – бойфренд Сари. Такі висновки вони зробили з того, що й сам хлопчина перепостив сторіз Сари собі в фотоблог і також акцентував увагу на тому, що вони вже рік як разом. Окрім того, під світлинами хлопця Сара сміливо зізнається йому у коханні і пише my love.

Бойфренд молодшої доньки Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/saintandersson

Бойфренд молодшої доньки Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/saintandersson

Бойфренд молодшої доньки Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/saintandersson

Бойфренд молодшої доньки Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/saintandersson

Бойфренд молодшої доньки Віри Брежнєвої / Фото: instagram.com/saintandersson

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва показала, як вітала доньку Сару з днем народження та поділилася її фото з дитинства. Артистка похизувалася, як з маленького курчати її донька стала справжньою красунею. Водночас, фани Брежнєвої звернули увагу на те, що її донька має доволі дорослий вигляд.

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