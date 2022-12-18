Більше грошей та зброї: президентка Європарламенту закликала до додаткової підтримки України

За словами Метсоли, ЄС міг би зробити й більше.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола озвучила важливу заяву щодо України. Йшлося про військову та фінансову допомогу від ЄС.

Про це Метсола розповіла в коментарі виданню Spiegel.

"Цю війну слід терміново припинити. І Україна має виграти цю війну. Це означає більше зброї для

України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності і більше санкцій проти Росії", — сказала Метсола.

Президентка Європарламенту сказала, що "пишається підтримкою, яку пропонують Україні від початку цієї невиправданої війни" на рівні ЄС. Однак Союз може "зробити більше", тому вітає подальші санкції проти Росії, які нещодавно ухвалили.

Нагадаємо, напередодні Європарламент затвердив новий план допомоги Україні на наступний рік (загальна сума становить 18 млрд євро), в межах якого держава отримуватиме від ЄС по 1,5 млрд євро щомісяця.

Додамо, що 22 листопада до держбюджету України надійшло 60 млн доларів фінансування від Світового банку.

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