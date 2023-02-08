Зеленський після Лондона може відвідати Париж - ЗМІ

Закордонний візит глави держави до Британій другий від початку війни.

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії 8 лютого може вирушити до Франції.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV з посиланням на власні джерела.

"Після прибуття до Лондона, другого закордонного візиту від початку російського вторгнення, президента України Володимира Зеленського очікують у Парижі цієї середи ввечері", - пише медіа.

Зазначається, що завтра, 9 лютого, на українського лідера чекають у Брюсселі на саміті Європейського Союзу. Втім, поки що цей візит офійно не підтверджений. До слова президент Європейської ради Шарль Мішель днями заявив, що запросив Зеленського "взяти особисту участь у майбутньому саміті".

Візит Зеленського до Британії

8 лютого з'явилася інформація, що президент поїде до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком. Також глава держави зустрінеться з українськими військовими, які проходять навчання у країні.

У аеропорту Зеленського зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Згодом вони прибули на Даунінґ-стріт. У резиденції прем'єра пролунали гучні оплески на адресу Зеленського.

У британському парламенті українського лідера також зустріали оваціями. Він виступив перед парламентарями. Під час виступу Зеленський подякував британським депутатам за потужну допомогу Україні під час повномасштабного вторгненням.

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