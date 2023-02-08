Анна Саліванчук розповіла про постійні сварки з чоловіком: "Думала, що не будемо разом"

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком, продюсером Олександром Божковим.

Артистка зізналась, що у них з коханим ще до початку повномасштабної війни виникали сварки. Вони часто сходилися, а потім мирилися. Однак після 24 лютого минулого року взаємини стали більш напруженими. Вже й неодноразово виникали такі моменти, коли Анна була впевнена, що розлучається з Олександром.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Почалася війна, ми поїхали до Стрия, розійшлися. Я вже казала: "Все, не повернуся". Потім повернулася, знову разом. Потім влітку у нас були проблеми, я поїхала на три тижні до Карпат. Поверталася, що ми не будемо разом, але все одно знову разом. І зараз я місяць не була вдома і думала, що ми не будемо разом, але ми все одно разом. Дуже тяжко", - розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як говорить Саліванчук, їм з чоловіком варто подорослішати у стосунках. Вона занадто запальна, а Олександр може задіти її словом.

"Кожному з нас треба, напевно, вирости і стати дорослішим. Я вважаю, що мені треба змінити свою думку і свої деякі дії у наших стосунках. Навіть мою запальність. Мене дуже легко завести, і я вже не можу зупинитися. Стосунки тяжкі", - поділилася акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна переконана, що їм з коханим варто взяти паузу у стосунках та пожити окремо. Однак сам Олександр проти цього, адже вважає, що це стане кінцем їхнього шлюбу.

"Хочеться спробувати просто пожити окремо і зрозуміти, чи ми готові. Він вважає, що пауз не буває - якщо ми роз'їдемося, то вже точно не зійдемося", - додала акторка.

Нагадаємо, раніше ведуча Маша Єфросиніна зізналась, що у неї з чоловіком теж виникли проблеми у стосунках. Знаменитості не подобається, що рішення родинних проблем лягли на її плечі.

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