Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: Gepard, боєприпаси, вантажівки

У складі пакета допомоги надійдуть також 29 електрогенераторів.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого зокрема увійшли дві самохідні зенітні установки Gepard та 6 тис. боєприпасів до них.

Про це поінформувала пресслужба німецького уряду.

Частина техніки буде передана зі складів бундесверу, а частина – від промисловості, що фінансується коштамиініціативи уряду з модернізації.

Так, до нового пакета військової допомоги від ФРН увійшли:

2 самохідні зенітні установки Gepard та 6 тис. зенітних боєприпасів;

5 автомобілів для прикордонників;

29 електрогенераторів;

6 вантажівок із гаковою системою завантаження;

6 мобільних антенних систем

10 контейнерів.

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У повідомленні уряду Німеччини зазначається, що інформація про способи і терміни доставки озброєння не буде розголошуватися з міркувань безпеки.

Нагадаємо, німецький уряд 7 лютого офіційно ухвалив рішення про передавання Україні до 178 танків Leopard 1 A5.

Щодо анонсованих раніше Німеччиною 14 танків Leopard 2, то вони надійдуть до України до кінця березня. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

До слова, Пісторіус 7 лютого побував у Києві де зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Після зустрічі український міністр анонсував багато позитивних для держави новин.

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