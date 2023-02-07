Польща готова щомісяця навчати одночасно два батальйони ЗСУ – Міноборони

Ця підготовка буде пристосована до актуальних потреб українських військових.

У межах місії ЄС EUMAM Польща готова проводити щомісячну військову підготовку двох батальйонів ЗСУ.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони країни Войцех Скуркевич під час засідання комісії з національної оборони Сейму Польщі.

"Польська пропозиція відрізняється декларацією групової підготовки. Будемо щомісяця починати навчання одночасно двох українських батальйонів. Ця підготовка буде пристосована до актуальних потреб української армії", – сказав Скуркевич.

Він додав, що Польща представила найбільшу пропозицію навчання підрозділів ЗСУ. Країна задекларувала готовність провести групову підготовку, зокрема для українських саперів, а також медичні курси та базові навчання для українських військових.

Місія з навчання підрозділів українських військових не має обмежуватися тренуваннями. На думку посадовця, Україні має бути запропонований комплексний пакет підготовки військ до бойових дій і включати в себе безкоштовну передачу техніки, на якій українські захисники проходять навчання.

Українці навчаються в Польщі в межах відповідної місії ЄС. Країна виступила одним з організаторів цієї місії. Її штаб був створений на базі штабу 11-ї Любуської бронетанкової дивізії на заході Польщі.

Додамо, що Польща передислокувала свої ракетні комплекси Patriot до Варшави.

31 січня група з 70 бійців ЗСУ прибула до Німеччини, щоб навчатися роботі з системами, які Берлін надасть столиці України.

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