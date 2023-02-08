Віталій Кім записав "заспокійливу мантру" про нашу перемогу

Голова Миколаївської ОВА також розповів, якою бачить Миколаївщину майбутнього.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім став гостем програми "Тихий вечір з Оленою Кравець".
У програмі Кім розповів, якою в його уяві є Миколаївщина мрії, що б він хотів там запровадити чи змінити. Він зауважив, що найскладніше змінювати людей, бо потрібна зміна цілого покоління, але війна дуже високою ціною показала всьому світу, які українці круті, і важливо використати це, щоб зробити країну кращою.
"Ми й так круті, але хочу, щоб ми були більш відкриті, більш чесні, більш працьовиті, більш інтелігентні. Я хочу, наприклад, щоб модним був спорт. Я хочу, щоб модною була освіта. Я хочу, щоб поважали літніх людей. Я хочу, щоб усі розмовляли без лайки. Я багато чого хочу, але це довгий шлях", - поділився мріями Віталій Кім.
На прохання ведучих Олени Кравець та Юрія Карагодіна, Віталій Кім записав для українців заспокійливе відео, своєрідну мантру, яка надихає, дає віру в перемогу та зображує наше майбутнє.
@tv_dom Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім завжди вміє знайти правильні слова, аби заспокоїти та підбадьорити українців. У новому випуску програми "Тихий вечір з Оленою Кравець" він записав медитативне звернення, яке надихає та дарує віру в перемогу. #телеканалдом #дом #тихийвечір #кім #віталійкім #кравець #мантра #миколаїв ♬ оригінальний звук - Телеканал Дом
"Україну знає весь світ. Кожен пишається тим, що він українець. У нас є більше часу, щоб займатися сім'єю, через те, що в нас змінилися пріоритети. Ми розуміємо, що для нас найголовніше. Щодня ми стаємо на один день ближче до перемоги. Наша перемога – це, безумовно, щастя. Це спокій, це можливості планувати далі. Це возз'єднання наших сімей. Це спокійні, тихі ночі, це хороший сон. Це впевненість у завтрашньому дні. Ну, так, я так уявляю собі перемогу", – поділився Кім.
"Мантра" вже отримала сотні тисяч переглядів на різних діджитал-майданчиках каналу "Дом". Лише за добу у ТікТок каналу заспокійливе відео від Віталія Кіма переглянули понад 600 тисяч разів, а в коментарях глядачі залишили безліч теплих і зворушливих слів подяки та віри в перемогу України:
- Дякуємо вам за такі теплі слова, Віталій Кім дуже позитивна, сонячна людина. Бережи вас Господь. Миру Україні
- Наш позитивчик, всі чекаємо на нашу перемогу. Хай Бог оберігає
- Позитивний, чемний, інтелігентний, відповідальний, мужній чоловік. Дякую за позитив.
- Ви бальзам на душу. Ангела вам охоронця!
Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів про свою родину. Голова Миколаївської ОВА зізнався, хто є головним у його родині та як його з дружиною дивує 5-річний син Руслан.
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