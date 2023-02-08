Віталій Кім записав "заспокійливу мантру" про нашу перемогу

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім став гостем програми "Тихий вечір з Оленою Кравець".

У програмі Кім розповів, якою в його уяві є Миколаївщина мрії, що б він хотів там запровадити чи змінити. Він зауважив, що найскладніше змінювати людей, бо потрібна зміна цілого покоління, але війна дуже високою ціною показала всьому світу, які українці круті, і важливо використати це, щоб зробити країну кращою.

"Ми й так круті, але хочу, щоб ми були більш відкриті, більш чесні, більш працьовиті, більш інтелігентні. Я хочу, наприклад, щоб модним був спорт. Я хочу, щоб модною була освіта. Я хочу, щоб поважали літніх людей. Я хочу, щоб усі розмовляли без лайки. Я багато чого хочу, але це довгий шлях", - поділився мріями Віталій Кім.

На прохання ведучих Олени Кравець та Юрія Карагодіна, Віталій Кім записав для українців заспокійливе відео, своєрідну мантру, яка надихає, дає віру в перемогу та зображує наше майбутнє.

"Україну знає весь світ. Кожен пишається тим, що він українець. У нас є більше часу, щоб займатися сім'єю, через те, що в нас змінилися пріоритети. Ми розуміємо, що для нас найголовніше. Щодня ми стаємо на один день ближче до перемоги. Наша перемога – це, безумовно, щастя. Це спокій, це можливості планувати далі. Це возз'єднання наших сімей. Це спокійні, тихі ночі, це хороший сон. Це впевненість у завтрашньому дні. Ну, так, я так уявляю собі перемогу", – поділився Кім.

"Мантра" вже отримала сотні тисяч переглядів на різних діджитал-майданчиках каналу "Дом". Лише за добу у ТікТок каналу заспокійливе відео від Віталія Кіма переглянули понад 600 тисяч разів, а в коментарях глядачі залишили безліч теплих і зворушливих слів подяки та віри в перемогу України:

Дякуємо вам за такі теплі слова, Віталій Кім дуже позитивна, сонячна людина. Бережи вас Господь. Миру Україні

Наш позитивчик, всі чекаємо на нашу перемогу. Хай Бог оберігає

Позитивний, чемний, інтелігентний, відповідальний, мужній чоловік. Дякую за позитив.

Ви бальзам на душу. Ангела вам охоронця!

Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів про свою родину. Голова Миколаївської ОВА зізнався, хто є головним у його родині та як його з дружиною дивує 5-річний син Руслан.

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