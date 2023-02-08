Зеленский после Лондона может посетить Париж — СМИ

Заграничный визит главы государства в Британий второй с начала войны.
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию 8 февраля может отправиться во Францию.
Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.
"По прибытии в Лондон, второй заграничный визит с начала российского вторжения, президента Украины Владимира Зеленского ожидают в Париже в эту среду вечером", — пишет медиа.
Отмечается, что завтра, 9 февраля, украинского лидера ждут в Брюсселе на саммите Европейского Союза. Впрочем, пока этот визит официально не подтвержден. К слову, президент Европейского совета Шарль Мишель на днях заявил, что пригласил Зеленского "принять непосредственное участие в предстоящем саммите".
Визит Зеленского в Британию
8 февраля появилась информация, что президент отправится в Великобританию на встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком. Также глава государства встретится с украинскими военными, которые проходят учения в стране.
В аэропорту Зеленского встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Впоследствии они прибыли на Даунинг-стрит. В резиденции премьера раздались громкие аплодисменты в адрес Зеленского.
В британском парламенте украинского лидера также встретили овации. Он выступил перед парламентариями. Во время выступления Зеленский поблагодарил британских депутатов за мощную помощь Украине во время полномасштабного вторжения.
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