Зеленский собирается создать "коалицию дальнобойных ракет"

Президент Зеленский уверен, что "коалиция ракет большой дальности", которую он стремится создать после "танковой коалиции", поможет изгнать оккупантов со всех украинских территорий.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления в Вестминсер-холле Британии, которое транслировали "Суспильне. Новости".

Глава государства подчеркнул, что дальнобойное оружие поможет поразить позиции врага в глубине оккупированных территорий. По его словам, ракеты большой дальности заставят российского агрессора полностью уйти с украинской территории.

"Украинские солдаты тренируются в Британии, в частности управлению вашими основными боевыми танками Challenger. И это — уже действующая "танковая коалиция". "Коалиция ракет большой дальности" является последней из всех. Она позволит нам заставить зло полностью уйти из нашей страны", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что сейчас зло все еще остается вокруг, и битва продолжается.

"Мы вместе доказали, что мир действительно помогает тем, кто отважно защищает свободу. И этим прокладывает путь к новой истории. Истории мира, умеющего быстро прийти на помощь. Знающий, как быть эффективным в защите. Это будет новая реальность свободного мира", – заявил Зеленский.

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский полетел в Великобританию на встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Позже СМИ сообщили, что Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия во время запланированного визита президента Зеленского.

Несмотря на то, что этого официально так и не произошло, премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что его страна будет поддерживать Украину до победы в этом году в войне против РФ.

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