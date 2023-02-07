Депутату Херсонської облради повідомили про підозру у співпраці із ФСБ РФ

За даними слідства, депутат співпрацював з російськими спецслужбами і схиляв правоохоронців до співпраці з окупантами.

Депутата Херсонської обласної ради від забороненої в Україні партії "Блок Володимира Сальдо" підозрюють у співпраці із ФСБ Росії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, який раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майора міліції, під час тимчасової окупації Херсона співпрацював зі співробітником ФСБ РФ.

Представник російської спецслужби керував процесами встановлення та утвердження влади окупаційних військ, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території Херсонської області.

"Роль підозрюваного полягала у наданні куратору з РФ інформації про осіб, яких можна залучити до співробітництва і роботи в окупаційних органах влади. Для цього він особисто контактував як з колишніми правоохоронцями, так і зчинними, схиляючи їх до співпраці з "визволителями", - йдеться у повідомленні.

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру депутату Херсонської обласної ради від забороненої в Україні партії "Блок Володимира Сальдо" у вчиненні умисних пособницьких дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

Нагадаємо, екскерівника Херсонського СІЗО та його заступника судитимуть за держзраду.

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