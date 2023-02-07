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"Сигнал для всіх посадовців": Зеленський - про призначення Малюка та Клименка

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Сигнал для всіх посадовців": Зеленський - про призначення Малюка та Клименка

Фото: Офіс президента України

Президент наголосив, що очільниками державних структур стають люди із військовим досвідом.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення головою СБУ Василя Малюка та міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка. Він наголосив, що це - люди із великим досвідом. 

Про це він сказав 7 лютого під час свого звернення до українців. 

"Верховна Рада України за моїм поданням затвердила нового очільника СБУ. Вважаю, що саме такий пройдений шлях призначення на посаду є сигналом для всіх державних посадовців та працівників наших правоохоронних органів. Василь Малюк певний час був виконувачем обов'язків СБУ, він пройшов випробування війною та довів свою ефективність", - сказав Зеленський.

Також президент прокоментував призначення Ігоря Клименка очільником Міністерства внутрішніх справ. 

"Дякую нардепам і за призначення Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ. Важливо, що система МВС, яка є елементом загальної системи оборони й безпеки, достатньо швидко отримала керівника, який пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни. Мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади", - сказав Володимир Зеленський. 

Український лідер наголосив, що очільниками Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей стали люди, які мають досвід у захисті держави. 

"Відповідні призначення погоджені Кабінетом міністрів України. Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську обласні адміністрації очолять фахівці, які мають досвід реального захисту держави саме зараз", - пояснив президент. 

Нагадаємо, що у вівторок, 7 лютого, Верховна Рада України призначила очільників СБУ та МВС. Також Кабмін затвердив нових голів трьох військових адміністрацій.

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Дата публікації
Перегляди
2281
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