Верховна Рада призначила нового міністра внутрішніх справ

Верховна Рада України призначила нового міністра внутрішніх справ. Ним став ексочільник Нацполіції Ігор Клименко.

Рішення підтримав 321 депутат під час засідання парламенту 7 лютого.

"Рада призначила Клименко І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України", - написав народний депутат Ярослав Железняк.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 224

"Европейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 18

"Платформа за життя та мир" - 18

"За майбутнє" - 13

"Голос" - 1

"Довіра" - 13

"Відновлення України" - 17

Позафракційні - 17

Слід зауважити, що уряд призначив Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків голови МВС після загибелі Дениса Монастирського у катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня.

Що відомо про Клименка

Ігор Клименко народився 25 жовтня 1972 у місті Києві. 1994-го закінчив Харківський військовий університет, а 2014-го - магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Нинішній керівник МВС від 1994 до 1997 року проходив службу на посаді начальника розрахунку ракетної бригади (в/ч А1667), а потім - в органах внутрішніх справ. Зокрема, там він працював психологом.

Від жовтня 2017 перебував на посаді заступника Голови Національної поліції України - керівника Департаменту кадрового забезпечення, а від березня 2018-го став заступником Голови Національної поліції України.У вересні 2019 року Клименко очолив Нацполіцію.

Аварія гелікоптера в Броварах

У Броварах 18 січня розбився вертоліт ДСНС. На його борту було десять людей, серед яких керівництво МВС. Зокрема, міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Гвинтокрил впав в районі дитячого садочка та житлового будинку. Зокрема, в дошкільному закладі перебували діти та співробітники. Після падіння вертольота спалахнула сильна пожежа. Авіатроща забрала життя мами трьох малолітніх дітей Марини Грановської.

Серед 14 згиблих загиблих є також одна дитина. Зокрема, загинула мама Олена Пономаренко та маленька п'ятирічна Мілана. Татові вдалося опізнати доньку за сережкою.

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