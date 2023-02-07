Росіяни понад 30 разів обстріляли Херсон та область: є поранені

Пошкоджено помешкання людей.
Протягом доби російські війська 31 раз обстріляли Херсонську область. Населені пункти області потерпали від атак ворог з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Херсон армія РФ атакувала сім разів. У місті пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, в Херсонській області через російські обстріли дві людини дістали поранення різного ступеня важкості.
До слова, у Генштабі наголошували, що на Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них - Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та Херсон.
Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Сумщину. Протягом дня ворог здійснив обстріли три територіальних громад області: Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської.
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