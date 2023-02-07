Росіяни понад 30 разів обстріляли Херсон та область: є поранені

Протягом доби російські війська 31 раз обстріляли Херсонську область. Населені пункти області потерпали від атак ворог з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Херсон армія РФ атакувала сім разів. У місті пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, в Херсонській області через російські обстріли дві людини дістали поранення різного ступеня важкості.

До слова, у Генштабі наголошували, що на Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них - Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та Херсон.

Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Сумщину. Протягом дня ворог здійснив обстріли три територіальних громад області: Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської.

Читайте також: