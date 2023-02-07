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Россияне более 30 раз обстреляли Херсон и область: ранены

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
1 мин
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Россияне более 30 раз обстреляли Херсон и область: ранены

Фото: Полиция Херсонской области

Повреждены жилища людей.

В течение суток российские войска 31 раз обстреляли Херсонскую область. Населённые пункты области страдали от атак врагов из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

"Херсон армия РФ атаковала семь раз. В городе повреждены жилые дома", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, в Херсонской области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести.

К слову, в Генштабе отмечали, что на Херсонском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам 19 населенных пунктов. Среди них — Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.

Напомним, оккупанты снова обстреляли Сумщину. В течение дня враг совершил обстрелы трех территориальных общин области: Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской.

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Дата публикации
Просмотры
175
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