Россияне более 30 раз обстреляли Херсон и область: ранены

Повреждены жилища людей.
В течение суток российские войска 31 раз обстреляли Херсонскую область. Населённые пункты области страдали от атак врагов из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
"Херсон армия РФ атаковала семь раз. В городе повреждены жилые дома", — говорится в сообщении.
По данным ОВА, в Херсонской области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести.
К слову, в Генштабе отмечали, что на Херсонском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам 19 населенных пунктов. Среди них — Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.
Напомним, оккупанты снова обстреляли Сумщину. В течение дня враг совершил обстрелы трех территориальных общин области: Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской.
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