В России снова сообщают о "бавовне": ранены два оккупанта

В России заявляют об атаке беспилотника в Брянской области, граничащей с Украиной. В результате взрыва якобы ранения получили срочник и его командир.

Об этом сообщает проект российских журналистов ASTRA со ссылкой на источники.

По данным СМИ, в понедельник вечером, 6 января, беспилотник атаковал Севский район Брянской области.

Скриншот из Google.Maps

С коптера якобы было сброшено взрывное устройство, и в результате взрыва ранения получили два оккупанта: срочник и командир. Обоих с контузиями госпитализировали.

Напомним, в понедельник, 6 января, российские Телеграм-каналы сообщали якобы об обстреле села Казинка в Валуйском районе Белгородской области. По их данным, туда прилетел снаряд, в результате чего вспыхнул пожар.

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