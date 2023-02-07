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В России снова сообщают о "бавовне": ранены два оккупанта

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1124
Время на прочтение
1 мин
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В России снова сообщают о "бавовне": ранены два оккупанта

фото иллюстративный / Фото: Facebook/Луганская областная военно-гражданская администрация

Взрыв произошел якобы в Брянской области.

В России заявляют об атаке беспилотника в Брянской области, граничащей с Украиной. В результате взрыва якобы ранения получили срочник и его командир.

Об этом сообщает проект российских журналистов ASTRA со ссылкой на источники.

По данным СМИ, в понедельник вечером, 6 января, беспилотник атаковал Севский район Брянской области.

Скриншот из Google.Maps / ©
Скриншот из Google.Maps

С коптера якобы было сброшено взрывное устройство, и в результате взрыва ранения получили два оккупанта: срочник и командир. Обоих с контузиями госпитализировали.

Напомним, в понедельник, 6 января, российские Телеграм-каналы сообщали якобы об обстреле села Казинка в Валуйском районе Белгородской области. По их данным, туда прилетел снаряд, в результате чего вспыхнул пожар.

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Дата публикации
Просмотры
1124
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