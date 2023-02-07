Единственная дочь Эминема выходит замуж

Со своим женихом Хэйли встречалась в течение семи лет.

Единственная биологическая дочь известного 50-летнего рэпера Эминема, 27-летняя Хэйли Джейд Скотт, выходит замуж.

Возлюбленный девушки Эван МакКлинток сделал предложение ей после семи лет отношений. Об этом Хэйли сообщила в Instagram. Дочь Эминема опубликовала фото, где Эван стоит на одном колене с кольцом в ручках и делает ей предложение руки и сердца.

Дочь Эминема с женихом / Фото: instagram.com/hailiejade

"Обычный итог выходных. Люблю тебя, Эван", — подписала фото новоиспеченная невеста.

Также Хэйли показала снимок, где хорошо можно разглядеть ее обручальное кольцо. Так, Эван выбрал довольно сдержанное золотое кольцо, на котором виднеется большой камень.

Дочь Эминема с женихом / Фото: instagram.com/hailiejade

Напомним, Хэйли встречается со своим бойфрендом с 2016 года. Они познакомились во время учебы в университете штата Мичиган. Звездный папа тоже уже знаком со своим будущим зятем.

Отметим, Хэйли – единственная биологическая дочь рэпера, которую ему родила бывшая жена, писательница Кимберли Энн Скотт. Также у Эминема есть две прийомные дочери – Айлана и Уитни.

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