Единственная дочь Эминема выходит замуж

Со своим женихом Хэйли встречалась в течение семи лет.
Единственная биологическая дочь известного 50-летнего рэпера Эминема, 27-летняя Хэйли Джейд Скотт, выходит замуж.
Возлюбленный девушки Эван МакКлинток сделал предложение ей после семи лет отношений. Об этом Хэйли сообщила в Instagram. Дочь Эминема опубликовала фото, где Эван стоит на одном колене с кольцом в ручках и делает ей предложение руки и сердца.
"Обычный итог выходных. Люблю тебя, Эван", — подписала фото новоиспеченная невеста.
Также Хэйли показала снимок, где хорошо можно разглядеть ее обручальное кольцо. Так, Эван выбрал довольно сдержанное золотое кольцо, на котором виднеется большой камень.
Напомним, Хэйли встречается со своим бойфрендом с 2016 года. Они познакомились во время учебы в университете штата Мичиган. Звездный папа тоже уже знаком со своим будущим зятем.
Отметим, Хэйли – единственная биологическая дочь рэпера, которую ему родила бывшая жена, писательница Кимберли Энн Скотт. Также у Эминема есть две прийомные дочери – Айлана и Уитни.
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