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Саша Бо в черном мини-бикини похвасталась фигурой на отдыхе в Доминикане

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
513
Время на прочтение
1 мин
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Саша Бо в черном мини-бикини похвасталась фигурой на отдыхе в Доминикане

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша повезла сыновей на отдых.

Украинская блогерша и инфлюэнсер Саша Бо вместе с двумя сыновьями, Данилом и Евгением, отправилась на отдых в Доминиканской республике.

Фотографиями отдыха на островах знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На одном из фото Саша в купальнике позировала спиной к камере на фоне морского пейзажа, прислонившись к пальме.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

А вот на другой фотографии из отдыха Бо продемонстрировала подтянутую фигуру в черном мини-бикини от украинского бренда на фоне бассейна. Пляжный образ блоггера дополнил соломенный шляпка.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Кроме того, Саша кое-что рассказала подписчикам о своем отдыхе. Как пояснила блогерша в сторис, она хочет, чтобы у ее сыновей было счастливое детство, поэтому путешествует с ними сейчас.

"Пусть у моих детей будет счастливое детство", — написала блогерша.

Напомним, на днях украинский хореограф Влад Яма нарвался на критику в Сети после фотографии в стиле "спасателя Малибу" на пляже Майами.

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Дата публикации
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