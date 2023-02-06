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Зеленского официально пригласили приехать на саммит в Брюссель — спикер Европейского совета

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
327
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Зеленского официально пригласили приехать на саммит в Брюссель — спикер Европейского совета

Фото: Associated Press

Подробности вероятного визита не сообщаются из-за вопросов безопасности.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили лично посетить заседание саммита Европейского совета, где соберутся западные лидеры.

Об этом написал в Twitter представитель Европейского совета Баренд Лейтс.

"Президент Европейского совета пригласил президента Владимира Зеленского принять непосредственное участие в предстоящем саммите Европейского совета. Из соображений безопасности дальнейшая информация не предоставляется", — написал Баренд Лейтс.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что президента Украины попросили присутствовать на заседании саммита в Брюсселе, которое состоится на этой неделе. Там планируется обсудить войну России против Украины, вопросы миграции и экономические вызовы. СМИ отмечают, что это позволило бы Владимиру Зеленскому лично встретиться с европейскими лидерами. Однако его визит под угрозой из-за вопросов безопасности.

Напомним, что это может стать вторым визитом президента Украины за границу с начала полномасштабной войны России против Украины. В декабре 2022 года Владимир Зеленский летал в США, где встречался с президентом Байденом и выступил в Конгрессе.

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Дата публикации
Просмотры
327
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