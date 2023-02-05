ЕС готов поддержать Украину поставками электричества – Зеленский

Также Зеленский рассказал, о ситуации с электричеством в Одесской области и программе получения LED-ламп.

В Одесской области на сегодня без электроснабжения до сих пор остаются сотни тысяч человек.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 5 февраля.

Зеленский поблагодарил всех, кто привлечен к ликвидации последствий энергетической аварии в Одесской области. Он заверил, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"И конечно, до российского террора таких проблем с электричеством в Одесской области и в других регионах государства в принципе не могло быть. Сейчас же для обеспечения нормальной работы энергосистемы нужны чрезвычайные усилия. Спасибо энергетикам, ремонтникам, должностным лицам — каждому и каждой, кто работает, чтобы восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и чтобы сохранить нашу генерацию", – отметил он.

Запад поможет с электричеством

Президент рассказал о важных договоренностях с западными партнерами по энергетике. В частности, Евросоюз готов поддержать Украину снабжением электричеством.

"Наращиваем сотрудничество и в поставках энергооборудования", – сказал глава государства.

Энергосберегающие инициативы

По словам Зеленского, только за одну эту неделю люди уже получили первый миллион LED-ламп в обмен на энергозатратные лампы накаливания. Более 800 тысяч заявок по этой программе уже есть в "Дії".

"Когда мы полностью реализуем программу — а это 30 миллионов LED-ламп, — это даст заметную экономию потребления. Я благодарю госпожу президента Еврокомиссии, Урсулу фон дер Ляен, за поддержку этой инициативы", — подытожил он.