ЕС готов поддержать Украину поставками электричества – Зеленский

Также Зеленский рассказал, о ситуации с электричеством в Одесской области и программе получения LED-ламп.
В Одесской области на сегодня без электроснабжения до сих пор остаются сотни тысяч человек.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 5 февраля.
Зеленский поблагодарил всех, кто привлечен к ликвидации последствий энергетической аварии в Одесской области. Он заверил, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
"И конечно, до российского террора таких проблем с электричеством в Одесской области и в других регионах государства в принципе не могло быть. Сейчас же для обеспечения нормальной работы энергосистемы нужны чрезвычайные усилия. Спасибо энергетикам, ремонтникам, должностным лицам — каждому и каждой, кто работает, чтобы восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и чтобы сохранить нашу генерацию", – отметил он.
Запад поможет с электричеством
Президент рассказал о важных договоренностях с западными партнерами по энергетике. В частности, Евросоюз готов поддержать Украину снабжением электричеством.
"Наращиваем сотрудничество и в поставках энергооборудования", – сказал глава государства.
Энергосберегающие инициативы
По словам Зеленского, только за одну эту неделю люди уже получили первый миллион LED-ламп в обмен на энергозатратные лампы накаливания. Более 800 тысяч заявок по этой программе уже есть в "Дії".
"Когда мы полностью реализуем программу — а это 30 миллионов LED-ламп, — это даст заметную экономию потребления. Я благодарю госпожу президента Еврокомиссии, Урсулу фон дер Ляен, за поддержку этой инициативы", — подытожил он.
Напомним, что за прошедшие сутки в Одессе произошли две масштабные аварии на подстанции.
По состоянию на сегодняшнее утро около 280 тыс. человек (до 40% потребителей) Одессы оставались без электроснабжения. В городе действуют экстренные отключения света.
Глава "Укрэнерго" сообщил, что ситуация с электроснабжением в Одессе улучшится не раньше пятницы, 10 февраля.
Читайте также: