"Бавария" в меньшинстве одержала яркую победу и вернула себе лидерство в Бундеслиге (видео)

"Бавария" на выезде обыграла "Вольфсбург" в результативном поединке 19-го тура немецкой Бундеслиги – 2:4 .

Гости обеспечили себе победу еще до перерыва. В первом тайме дубль оформил Кингсли Коман, а Томас Мюллер сделал счет разгромным. Все три гола подопечные Юлиана Нагельсмана забили в стартовые 19 минут матча.

Под занавес первой половины встречи хозяева отквитали один мяч усилиями Якуба Каминского.

В начале второго тайма мюнхенцы остались в меньшинстве – Йозуа Киммих заработал вторую желтую карточку на 54-й минуте.

Несмотря на обстоятельства, "Бавария" забила четвертый мяч в ворота соперника – на 73-й минуте отличился Джамал Мусиала. "Волки" ответили голом Маттиаса Сванберга на 81-й минуте, но на большее не сподобились.

Обзор матча

Таким образом, баварцы прервали свою серию из трех ничьих подряд в Бундеслиге. Для мюнхенского клуба эта победа стала первой в рамках чемпионата в 2023 году.

"Бавария" (40 очков) вернулась на первое место в турнирной таблице. Мюнхенцы на один балл опережают берлинский "Унион". "Вольфсбург" с 29 пунктами остался на седьмой позиции.

В следующем туре команда Нагельсмана 11 февраля примет "Бохум". Днем ранее "волки" в гостях будут играть против "Шальке".

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