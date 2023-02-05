Начал с победы: Цыганков дебютировал за "Жирону" в матче чемпионата Испании

Украинский полузащитник Виктор Цыганков дебютировал за "Жирону" в домашнем поединке 20-го тура испанской Ла Лиги против "Валенсии", который завершился победой хозяев со счетом 1:0 .

В третий раз подряд после своего трансфера из киевского "Динамо" 25-летний украинец начал встречу на скамейке для запасных. Но если в предыдущих двух матчах он так и не вышел на поле, то в этот раз появился на смену.

Цыганков вступил в игру на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, выйдя вместо Алейкса Гарсии. Украинец принял участие в нескольких опасных атаках "бело-красных", но до конца поединка счет не изменился.

Отметим, что автором единственного гола в этом противостоянии на 63-й минуте стал Борха Гарсия.

Обзор матча

После победы "Жирона" (24 очка) поднялась на 11-е место в Ла Лиге, отдалившись от зоны вылета. "Валенсия" с 20 баллами осталась на 16-й строчке.

В следующем туре команда Цыганкова 10 февраля сыграет на выезде с "Кадисом". Днем позже "летучие мыши" примут "Атлетик" Бильбао.

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