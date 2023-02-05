Буданов вместо Резникова: нардеп анонсировал кадровые перестановки в силовом блоке

Также новые кадровые назначения будут в МВД и СБУ.

Новым министром обороны вместо Алексея Резникова может стать глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп анонсировал, что новым министром обороны может стать Кирилл Буданов. Алексея Резникова назначат министром по стратегическим отраслям промышленности Украины вместо Павла Рябикина.

Игорь Клименко же возглавит МВД, а Василий Малюк – СБУ.

Источник издания "РБК-Украина" сообщил, что на заседании фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резникова могут лишить должности уже на следующем заседании Верховной Рады. Тогда же планируется принять и другие кадровые решения.

Напомним, ранее сообщалось, что Алексея Резникова могут уволить с должности министра обороны Украины.

Сам Резников уже также прокомментировал свою вероятную отставку. Он отметил, что такое решение принимается президентом Украины.

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