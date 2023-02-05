Украина – единственная страна, имеющая опыт борьбы с армией РФ, – Резников

По словам министра обороны Украины, аргументы относительно принятия нашего государства в НАТО наиболее убедительны.

ВСУ становятся лучшей армией в Европе.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в Military Media Center.

"Мы четко понимаем, какая страна сколько нам дает танков, продолжается обучение на Leopard, говорим о ремонте, обслуживании. Эта динамика показывает, что мы становимся армией, воины которой – лучшие в Европе", – отметил Резников.

Министр обороны также сказал, что летом ВСУ получили артиллерийские ракетные комплексы HIMARS, серьезно изменившие ситуацию на линию фронта.

"Мы начали уничтожать их топливные базы на расстоянии 80 км. россияне оттащили на 100 км свои штаты, склады вооружений и топлива. Мы вели с партнерами диалог, чтобы дали нам ракеты с возможностью бить более 100 км», – отметил Алексей Резников.

Добавим, что в Эстонии обсудили долгосрочную помощь Украине. Главы МИД Украины и Эстонии обсудили совместную работу по убеждению партнеров по передаче Украине большего количества систем противовоздушной обороны.

Также Канада предоставит Украине еще $400 млн военной помощи и введет новые санкции против РФ. Денежные средства используют на закупку военного, разведывательного и коммуникационного оборудования, а также горючего и лекарств.

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