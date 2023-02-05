Україна – єдина країна, яка має досвід боротьби з армією РФ, – Резніков

ЗСУ стають найкращою армією в Європі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції в Military Media Center.

"Ми чітко розуміємо, яка країна скільки нам дає танків, продовжується навчання на Leopard, ведемо мову про ремонт, обслуговування. Ця динаміка показує, що ми стаємо армією, воїни якої – найкращі в Європі", – зазначив Резніков.

Міністр оборони також сказав, що влітку ЗСУ отримали артилерійські ракетні комплекси HIMARS, що серйозно змінили ситуацію на лінію фронту.

"Ми почали знищувати їхні паливні бази на відстані 80 км. росіяни відтягнули на 100 км свої штати, склади озброєнь і палива. Ми вели з партнерами діалог, аби дали нам ракети з можливістю бити на понад 100 км», – зазначив Олексій Резніков.

Додамо, що в Естонії обговорили довгострокову допомогу Україні. Очільники МЗС України та Естонії обговорили спільну роботу з переконання партнерів у передачі Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони.

Також Канада надасть Україні ще $400 млн військової допомоги і запровадить нові санкції проти РФ. Кошти використають на закупівлю військового, розвідувального та комунікаційного обладнання, а також пального й ліків.

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