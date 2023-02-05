ЄС готовий підтримати Україну постачанням електрики – Зеленський

Також Зеленський розповів, про ситуацію з електрикою на Одещині і програму отримання LED-ламп.

В Одеській області станом на цей час без електропостачання досі залишаються сотні тисяч людей.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 5 лютого.

Зеленський подякував всім, хто залучений до ліквідації наслідків енергетичної аварії в Одеській області. Він запевнив, що відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"І звичайно, до російського терору таких проблем з електрикою на Одещині та в інших регіонах держави в принципі не могло бути. Зараз же для забезпечення нормальної роботи енергосистеми потрібні надзвичайні зусилля. Дякую енергетикам, ремонтникам, посадовцям – кожному й кожній, хто працює, щоб відновити нормальні технічні можливості постачання електрики та щоб зберегти нашу генерацію", – зазначив він.

Захід допоможе з електрикою

Президент розповів про важливі домовленості із західними партнерами для енергетики. Зокрема, Євросоюз готовий підтримати Україну постачанням електрики.

"Нарощуємо співпрацю і в постачанні енергообладнання", – сказав глава держави.

Енергоощадні ініціативи

За словами Зеленського, тільки за один цей тиждень люди вже отримали перший мільйон LED-ламп в обмін на енерговитратні лампи розжарювання. Понад 800 тисяч заявок за цією програмою вже є в "Дії".

"Коли ми повністю реалізуємо програму – а це 30 мільйонів LED-ламп, – це дасть помітну економію споживання. Я дякую пані президентці Єврокомісії, Урсулі фон дер Ляєн, за підтримку цієї ініціативи", – підсумував він.