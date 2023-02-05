Зеленський увів в дію санкції РНБО проти атомної галузі Росії

Український президент повідомив, що Україна працює із західними партнерами над тим, щоб атомна галузь Росії була під глобальними санкціями.

У неділю, 5 лютого президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

Про це він повідомив під час традиційного вечірнього звернення.

За його словами, це не останнє рішення щодо цієї галузі держави-терористки.

“Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії”, - заявив президент.

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Зеленський наголосив, що Росія є єдиною державою в світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів, а також нагадав, що російські ракети неодноразово пролітали над ядерними об’єктами України.

“Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами”, - запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у грудні 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що на території Запорізької АЕС перебуває до 500 озброєних російських окупантів.

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