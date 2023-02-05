Аварія на підстанції в Одесі – без світла залишаються близько 280 тис. людей

В Одесі внаслідок масштабної аварії на підстанції близько 280 тис. людей (до 40% споживачів) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення світла.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Через надзвичайну ситуацію очільник уряду провів нараду з Одеською ОВА, де зараз працюють міністр енергетики та керівник "Укренерго", щодо ситуації з електропостачанням в місті Одеса та Одеському районі.

"За вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі. Фактично 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень. Цілодобово тривають ремонти на підстанції, де напередодні сталася технологічна аварія"​​, - зазначив він.

Також, за словами Шмигаля, до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів. Понад 25 вже надійшло до міста, ще близько 50 в дорозі.

Аварія на підстанції в Одесі

Протягом доби в Одесі сталися дві масштабні аварії на підстанції. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.

Критичну інфраструктуру міста уже вдалося під’єднати до енергопостачання.

Через масштаб аварії до міста приїхали міністр енергетики Герман Галущенко та голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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