64-летняя Мадонна испугала внешним видом на премии "Грэмми"

Американская певица Мадонна шокировала своим внешним видом на 65-й церемонии вручения наград "Грэмми".

Знаменитость в этом году не получила статуэтку. Однако она поднялась на сцену, чтобы забрать награду вместо Сэма Смита и Ким Петрас, которые готовились к своему выступлению.

На сцене благодаря прямой трансляции знаменитость можно было увидеть со всех ракурсов. Мадонна выбрала черный сдержанный костюм, который состоял из длинной юбки, жакета, рубашки и галстука. Дополнила исполнительница образ провокационным стеком для БДСМ.

Мадонна / Фото: Getty Images

Однако пользователи больше обратили внимание на лицо Мадонны. Им показалось, что 64-летняя певица слишком увлеклась услугами пластического хирурга. По их словам, артистку просто не узнать. Более того, они убеждены, что звезда выглядит несуразно.

"Мадонну в этом году номинировали на "Грэмми" за "Лучшее новое лицо"?", — пишет пользователь Twitter.

"Новое" лицо Мадонны обсуждают в Twitter / Фото: Фото из открытых источников

Некоторые пользователи сравнили Мадонну с персонажем из серии фильмов ужасов "Пила". По их словам, макияж звезды лишь подчеркнул их схожесть.

"Новое" лицо Мадонны обсуждают в Twitter / Фото: Фото из открытых источников

Также пользователи обратили внимание, что Мадонна слишком перекроила свое лицо пластическими операциями.

"Грустно, что Мадонна сделала с собой, потому что она выглядит так, будто на ней маска или ненастоящее лицо на Хэллоуин", — пишет пользователь Twitter.

"Новое" лицо Мадонны обсуждают в Twitter / Фото: Фото из открытых источников

"Я за косметическую хирургию, но Мадонне стоило оставить свое лицо в покое после последней подтяжки. Ее прическа, макияж и брови только усугубили ситуацию", — пишет пользователь Twitter.

"Новое" лицо Мадонны обсуждают в Twitter / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, в ночь против 6 февраля отгремела 65-я церемония награждения "Грэмми". С полным списком лауреатов престижной музыкальной премии можно ознакомиться в нашем материале.

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