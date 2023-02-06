64-летняя Мадонна испугала внешним видом на премии "Грэмми"

Пользователи Сети уверены, что артистка слишком увлеклась пластическими операциями.
Американская певица Мадонна шокировала своим внешним видом на 65-й церемонии вручения наград "Грэмми".
Знаменитость в этом году не получила статуэтку. Однако она поднялась на сцену, чтобы забрать награду вместо Сэма Смита и Ким Петрас, которые готовились к своему выступлению.
На сцене благодаря прямой трансляции знаменитость можно было увидеть со всех ракурсов. Мадонна выбрала черный сдержанный костюм, который состоял из длинной юбки, жакета, рубашки и галстука. Дополнила исполнительница образ провокационным стеком для БДСМ.
Однако пользователи больше обратили внимание на лицо Мадонны. Им показалось, что 64-летняя певица слишком увлеклась услугами пластического хирурга. По их словам, артистку просто не узнать. Более того, они убеждены, что звезда выглядит несуразно.
"Мадонну в этом году номинировали на "Грэмми" за "Лучшее новое лицо"?", — пишет пользователь Twitter.
Некоторые пользователи сравнили Мадонну с персонажем из серии фильмов ужасов "Пила". По их словам, макияж звезды лишь подчеркнул их схожесть.
Также пользователи обратили внимание, что Мадонна слишком перекроила свое лицо пластическими операциями.
"Грустно, что Мадонна сделала с собой, потому что она выглядит так, будто на ней маска или ненастоящее лицо на Хэллоуин", — пишет пользователь Twitter.
"Я за косметическую хирургию, но Мадонне стоило оставить свое лицо в покое после последней подтяжки. Ее прическа, макияж и брови только усугубили ситуацию", — пишет пользователь Twitter.
Напомним, в ночь против 6 февраля отгремела 65-я церемония награждения "Грэмми". С полным списком лауреатов престижной музыкальной премии можно ознакомиться в нашем материале.
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